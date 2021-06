JUEVES 03 DE JUNIO DE 2021

Cumpleaños

FRASE DEL DIA La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. Oscar Wilde. ----- MENTIRA DE LOS REFUGIOS No existen más

perdidos en la ausencia

sin abrazos

sin extrañar el volumen

de mis manos en la buenaventura

de una caricia.

Sin extrañarme a mí.

En la esquina de mi cuarto

los papeles perseveran

en la ilusión del reencuentro.

Los personajes de esos libros

me aguardan mustios

esperando los devuelva a la vida

en una lectura.

Siempre la palabra.

Siempre las letras

que abrasan,

que me abrazan y me sostienen.

Solo en ellas recibo refugio. Cristina Colombo Integrante de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Campana Mayo 2021 ----- AGRADECIMIENTO El sabado 28 de mayo recibí mi segunda dosis de la vacuna Covid 19 en la UTN. Desde la puerta de entrada hasta que salí vi una excelente organización y senti calidez humana que me hizo sentir especial. Agradezco profundamente a la totalidad del personal a cargo de la "campaña de vacunacion". Myriam Burached Rial. DNI 1.797.487.