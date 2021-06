VIERNES 04 DE JUNIO DE 2021

Cumpleaños

SE NECESITAN DADORES DE SANGRE De cualquier tipo o factor para el Sr. Saturnino Martínez. Presentarse en Hemoterapia del Hospital San José de lunes a sábado de 8.30 a 10.30 hs. Gracias!! ----- EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de NORMA BATTISTELLA en la calle Rocca. Cualquier informacion llamar al 422800. v.5.6. ----- FRASE DEL DIA La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. José María Vargas Vila (1840-1933) Escritor colombiano. ----- ¡GRACIAS HORACIO! Tenía 6 años, y en un lugar que se llamaba El Fortin, ataje un penal. Era la primer práctica que fui de la Escuela 16, por ese penal fui arquero del equipo Mosquito de la escuela y con los años del Baby fútbol. Se fue Horacio Gorgues fundador de Naranja Jr. El era nuestro mentor, guía, padre que nos abrazaba cuando perdimos la final con la Escuela 5 y todos los pibitos llorábamos en el vestuario. Gran persona. Comprometido y dedicado. Recuerdo que nos encontrábamos todos en la puerta de la Bicicleteria Herrera, y Horacio nos llevaba en su Dodge 1500, y nos repartía en cada casa a la vuelta. Nos hizo bien a todos conocerlo, nos hizo amar el fobal y fuimos más amigos gracias a él. Sé que en este momento hay lágrimas en los ojos de todos a los que nos rozó la vida. ¡Un honor! Un abrazo Horacio, buen viaje. DANIEL ARRIGHETTI.