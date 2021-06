Cumpleaños

SABADO 12 DE JUNIO DE 2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CASA DE DÌA PADRE ANÌBAL en cumplimiento del artículo 28 del Estatuto Reglamentario convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 12 julio de 2021 a las 18 Hs en la sede de Pueyrredón 989 ORDEN DEL DÍA 1-Designaciòn de dos asociados que suscriban el acta con el Presidente y Secretario. 2-Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio corespondiente al período 1 de enero de 2020 al 31/12/2020. 3--Elección de un vocal suplente, cargo vacante ,para completar mandato hasta su vencimiento. 4-Consideración del estado de la cuota societaria. Quorum de las Asambleas: Art. 31 Las asambleas se celebrarán validamente, con la presencia de la mitad mas uno de los asociados con derecho a voto. Una hora después de la fijada, si antes no se hubiera conseguido ese número, se reunirá legalmente constituida con el número de los asociados presentes, igual al total de miembros titulares del Comisión Directiva más uno.