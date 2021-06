Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- SRES VECINOS SOLIDARIOS DE CAMPANA Se necesita de la solidaridad de la gente de Campana para ayudar a mi familia Joubert-Yancovich lamentablemente seles incendio su casa en Matheu 834 sufrieron casi la perdida total de su casa, camas, placares, heladera, ropa de cama, colchones, mesas, sillas, ropa de vestir, calzados. Son 4 menores, 4 mayores. Ropa para mis nietos talle bebé, nena de 2 años.t.2t.3, varon 7 años, calzado 30/31, ropa T.10, varon 3 años T.6 ropa, 28/29 calzado, T.2 ropa, calza, mujer 40, varon 40/41 calza, talle ropa 1 S y pantalón 16/14años.T.Mujer calza 38/39 mujer T.46calza T.41.Hombre calza 40/41 buzo camperas L. Ropa de abrigo necesita y pañalesXXG nena. Materiales para levantar cimientos cal arena cemento puertas, ventanas, para levantar columnas. Domicilio: que se encuentra mi familia Sarmiento 917. Tel. 15-548869. Soy la mamá Leticia. v.30.6. ---- FRASE DEL DIA "Durante la mayor parte de la historia, el hombre ha tenido que luchar contra la naturaleza para sobrevivir; en este siglo empieza a darse cuenta de que, para sobrevivir, debe protegerla". Jacques Yves Cousteau ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! ********V.30. Pág. siguiente (2/3)