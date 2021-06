JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Queremos agradecer al Hospital Municipal San José de Campana, encabezado por el Dr. Marcelo Medina y la Dra. Mónica Gutiérrez, secundado por su excelente equipo médico, tanto del sector Terapia Intensiva como del sector Internación. No podríamos nombrar a todos los doctores, porque olvidarnos de uno sería una falta de respeto. Pero si un agradecimiento especial a la Dra. Hematóloga Anabella López Cristiano y al Jefe de UTI Dr. Espósito, que se abocaron de lleno desde el minuto cero de la enfermedad de Laureano. Queremos hacer llegar también nuestro agradecimiento al personal de Enfermería, Auxiliares, Maestranza y personal de Seguridad. Sin más palabras para agregar, simplemente: ¡Gracias, Gracias y Gracias...! FAMILIAS NARCISO / DEBEHERES ----- FRASE DEL DIA "En la medida en que se ama, se necesita seguir viviendo o volver a vivir después de la muerte, para seguir amando." Julián Marías (1914-2005) Filósofo español. ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!!