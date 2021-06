DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021

Cumpleaños

FRASE DEL DIA El tiempo lo cura todo, pero también lo quema todo. Lo bueno y lo malo. Te arranca de la memoria cosas que quisieras tener ahí. El tiempo se lo lleva. Ana María Matute (1926-2014) Novelista española. ----- ANIVERSARIO 2 DE JULIO aniversario ordenación sacerdotal de NESTOR DANIEL VILLA Catedral SANTA FLORENTINA VIRGEN -CAMPANA-- SANTA MISA 18.30 Hs.- Se transmite en vivo por "FACEBOOK Catedral Santa Florentina Campana" ----- PARA LILIANA REALE Un dolor grande me atraviesa una pena enorme me hace pensar que la vida es esto, una carrera, en la que el motor que nos moviliza cuando se descompone, pareciera que nadie lo puede arreglar. Pero me doy cuenta que la vida es algo hermoso que nos han prestado, y a ella nosotros, no le colocamos el punto final, esa tarea, es del Señor que nos la ha dado. Por siempre te recordaré como lo que fuiste gran mujer, excelente docente cariñosa madre, atenta,dispuesta, responsable. Gracias a la vida querida colega que me permitió conocerte y compartir una cosa hermosa, nuestra vocación por enseñar. Hasta siempre admirada colega. Ve a descansar! Teresa Bernal DNI 5.396.344 ----- ----- "LA SALVACION" El dia que tu mirada

con la mia se cruzó

sentí como una daga

se me clavará en el corazón

como un fuego que se prende

dentro de solo estar

ardió por vos de repente

la leña verde de mi soñar. De poco sirvió elorgullo

de nada valió el honor

mis ojos frente a los tuyos

van derechito a la perdición

ahora que me despierto

sabiendo lo que es perder

no tengo resentimientos

porque perdiendo más bien, gane. El precio de mi derrota

sin vuelta voy a pagar

pues ya no me quedaotra

soy prisionera del olvido

mi vida ya está en tus manos

mira lo que es el amor

bajo tu fuego sagrado

bajo tu fuego sagrado
a quien le importa la salvación! Juani Cossa