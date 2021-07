Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 02 DE JULIO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ANIVERSARIO 2 DE JULIO aniversario ordenación sacerdotal de NESTOR DANIEL VILLA Catedral SANTA FLORENTINA VIRGEN -CAMPANA-- SANTA MISA 18.30 Hs.- Se transmite en vivo por "FACEBOOK Catedral Santa Florentina Campana" ----- AGRADECIMIENTO Sr. Sebastián Abella Intendente de Campana Tenemos el agrado de escribirle a usted y su equipo de trabajo, para darle nuestro sincero agradecimiento por el apoyo que recibimos los vecinos de Santa Florentina por la repavimentación y el arreglo de las calles Julio Melo y De Los Trabajadores, luego de 18 años de múltiples reclamos y gracias a su buena predisposición pudimos solucionar el problema. Le solicitamos a usted haga extensivo este agradecimiento a quien usted crea corresponda y destacar que su gestión fue clave para que hoy el pavimento sea una realidad. Aprovechamos también la oportunidad para saludarlo atentamente. VECINOS DE SANTA FLORENTINA ----- FRASE DEL DIA "Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes." -Marqués de La Fayette (1757-1834) Militar y político francés. ----- AGRADECIMIENTO La dirección de la Escuela Primaria Nº 19 Juan XXIII agradece al señor CARLOS CASTILLO del Movimiento de Restauración Peronista por la donación de un termómetro para poder cumplir con los protocolos de ingreso a la institución. Acciones como estas facilitan la tarea diaria. Atte. Araceli Pianetti vicedirectora ---- AGRADECIMIENTO Agradecemos por la atencion recibida en el Hospital San José, a Bomberos, vecinos, familia Fraga, Arévalo y Bide de parte de la familia de Brian Lopez. ---- PERRO EXTRAVIADO Se ha extraviado perro color negro con pecho blanco cola larga. Se extravio el 29/6 respónde al nombre de Nene. Quien lo haya visto o encontrado dirigirse a Belgrano 656. v.4.7. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)