MIERCOLES 07 DE JULIO DE 2021

CUMPLEAÑOS 7/7/21 ROSANA FISCHER Feliz cumple hermana!!! Nelda ----- FRASE DEL DIA "Lo más triste del amor, Joe, no es que no dura para siempre, sino que incluso el desamor se olvida pronto." -William Faulkner (1897-1962) Escritor estadounidense. ----- ----- ----- EL CURA Muchos versos se han labrado

para tantos personajes

pero uno han olvidado

del cura de mi paraje. . Es un hombre entre los hombres

para las cosas de Dios

que del Bautismo administra

la santa Extremaunción. . Por sus manos recibimos

la gracia santificante

que las aguas del Bautismo

conceden al promesante. . La Doctrina nos enseña

cuando tenemos razón

y nos da la vía libre

para la santa Comunión. . Que cristiano no recuerda

su primera confesión

cuando niño se acercaba

al cura su confesor . Y cuando más años tenía

y firme preparación

del obispo recibía

la santa Confirmación. . Y si al buen Dios ya buscaba

y bastante había rezado

este cura leinforba

que era el Orden Sagrado. . Otros Muchos son los más

a Dios seguirán buscando

el matrimonio será

el fin de seguir amando. . Y cuando esta vida se agota

y se empieza a decrecer

llamamos al cura amigo

para aliviar el padecer. .

Siempre listo el cura está

para enseñarnos a rezar

pues el alma tiene un precio

imposible apagar. . En el andar de la vida

muchos golpes me he de dar

teniendo un cura a mi lado

me ayudará a levantar. .

¿Estas frases mal rimadas

que pretenden destacar?

Es la presencia muy firme

del cura de mi ciudad . El Cura que una vez tuvimos

y que rigió la Catedral

LUIS ANGEL FABRIS se llama

y era un cura de verdad. . Por Tato Correa ----- Pág. siguiente (2/3)