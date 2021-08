Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 31 DE JULIO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- ESPACIO SADE CAMPANA . AMISTAD Necesidad de llegar a puerto

agitando pañuelos de magnolias,

que sonoras acarician la tarde.

. Y mi amistad buscándote

en cada rostro que repaso mi vida.

. Trato de no perder ningún detalle,

acaricio la fuente,

que alimentó el sentimiento. . La amistad crece, se agiganta

y, plasmada en un beso anónimo,

sigue su camino. De Norma Morvillo ----- EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con DNI a nombre deJose Luis Velazquez en Paso entre Coletta y Ameghino. Llamar altel.011-64041953. v.1.8. ----- FRASE DEL DIA El pesimista sabe rebelarse contra el mal. Sólo el optimista sabe extrañarse del mal. Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! v.31.7. ----- Pág. siguiente (2/3)