JUEVES 05 DE AGOSTO DE 2021

PEDIDO SOLIDARIO Se necesitan 4 donantes de sangre de cualquier grupo y factor. Horario de atención de Hemoterapia del Hospital San José: lunes a sábado de 8:30 a 10:30 horas. Tel. 407317 Los donantes deberán llevar DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 60 kilos y gozar de buena salud. Se puede ingerir frutas, agua, mate, té o café azucarado. Evitar lácteos ----- "ESTE VIEJO CORAZON MIO" Por Graziano Asac (17/3/17) Aura fresca,aura volante,

por el aire andas,

viciosa, murmurante,

vas con las renas jugando (conversando)

y con la"chicha" acariciando. . Mujer! Sácame de este duelo,

diaposa, misericordiosay amadora,

afirma,afirma elvuelo. . Ella rie el llanto ardiente,

suspira con mis suspiros,

vuelas, dulcinea, me enamoras. . Entonces revuelves tus cabellos de oro

frotas tus anillos mas vivos,

hurtas el bello tesoro

atrapas con tu lazo dorado

mi corazón cansado. . Muestras tu bello semblante

tu infinita fe y esperanza

el ardor de tus ojuelos

templas en un instante

este viejo corazón mío. (Gracias Ros) A Rosita ----- ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Solicita tu colaboración de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios más encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- FRASE DEL DIA En realidad vivir como hombre significa elegir un blanco -honor, gloria, riqueza, cultura- y apuntar hacia él con toda la conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de gran necedad. Aristóteles