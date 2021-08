JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021

Pág. siguiente (2/3) ----- PEDIDO SOLIDARIO SE NECESITA URGENTE PARA PACIENTE ONCOLOGICO; BOLSAS DE COLOCTOMIA Llamar al 11-65152943 ----- "AUXILIAR" Por Graziano Asac (21/3/18) . Llamado, me preparo

y me presento, ajusto,"saco fotos":

(baby) "dolls" rosa obtengo

setenta veces "Sarli"

Ypacaraí recuerdo. . Se parece a una botella de coca

a un carro armado, Bellini...Fellini, Latte, Anita,

letrada/o, cartero, picante chileno (Neruda) . Lizas feas..No!

ella es belleza rara

dual, expresión, magnetismo

Vangelis, Blade Runner

Morocha competitiva . Mis ojos ven

velos y transparencias

rocallozas acompañan

botones forrados y escarapelas. . Stanton, pluma, pincel, lienzo y salterio

puedo ver sus asimetrías

que no descubra mi osadía

MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli