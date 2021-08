SABADO 14 DE AGOSTO DE 2021

Cumpleaños

MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli

FRASE DEL DIA Una vez se haya dicho todo, estaremos en condiciones de volver a decirlo todo, porque todo se habrá contradicho. Aquiles Dalseme (1840-1913) Periodista francés.

FELIZ CUMPLEAÑOS BENJAMÍN!!! Ya 10 años, como creciste tan rápido, bello y dulce, cariñoso y protector de tu hermanito Franchu. Siempre te amo y solo deseo lo mejor y que Dios te proteja y cuide. Tus papis Nadia y Matías junto con Francisco, tu hermanito te cuidan y aman. Se feliz y continuá siendo un bello niño y ser. Besos de tu Abu. Marita

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Comenzamos este domingo a las 15 horas en el Club Deportivo Estrella del Este, con los entretenimientos familiares del Ballet Eluney. Atencion se respetara el protocolo : Tapabocas obligatorio - No se venden entradas en la puerta SOLO ANTICIPADAS - No habra servicio de Buffet - deberan llevarse los implementos para anotar, no podran ingresar acompañantes. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney. Entrada gral $ 300,00, participe, colabore y gane. v.21.8.

HALLAZGO El jueves se encontró un cachorro de aproximadamente 4 meses, (según la veterinaria que lo asistió), en el gimnasio que se encuentra en las cercanías de Sarmiento y Coletta. Quien se hizo cargo del can es el productor general de F.M.Swing el cual lo hizo vacunar y bañar para que espere a su propietario, "en caso que el mismo haya sido abandonado ha sido una barbarie pues es un bebé que todavía no sabe desenvolverse y menos en la calle". "Si aparece su dueño debería comprometerse a cuidarlo y protegerlo" decía el responsable de la radio. Mientras tanto el cachorro permanecerá en nuestro hogar, junto a Narciso, Juani y Soledad que es otro can que fue encontrada tirada el año pasado y ya es parte de la familia.