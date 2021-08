MIERCOLES 18 DE AGOSTO DE 2021

Cumpleaños

ATENCION FAMILIAS!!! Convocatoria a Asamblea Constitutiva de Asociación Cooperadora de EES26. A realizarse el jueves 19/8 a las 18 hs. en 25 de Mayo 1290 Orden del día: 1. Designación de dos socios para firmar el acta constitutiva. 2. Elección de la comisión directiva provisoria. 3. Elección de la comisión revisora de cuentas provisoria. 4. Fijación de la cuota societaria simbólica. 5. Fijación del monto de caja chica. Los esperamos!!!! ILUSION DE LA 3º EDAD CENTRO DE JUBILADOS Informamos a los socios del Centro Ilusión que se encuentra abierto para que abonen sus cuotas societarias atrasadas o bien si están al día y quieren adelantar pagos. Los esperamos los días Lunes , Miércoles y Viernes de 9 a 12 hs. Desde ya, agradecemos a todos los socios que siguieron colaborando con la Institución a pesar de todo. La Comisión. v.31.8. Entretenimiento Familiar Comenzamos este domingo 22 a las 15 horas en el Club Deportivo Estrella del Este, con los entretenimientos familiares del Ballet Eluney. Atención se respetará el protocolo: Tapabocas obligatorio - No se venden entradas en la puerta SOLO ANTICIPADAS - No habrá servicio de Buffet - deberán llevarse los implementos para anotar, no podrán ingresar acompañantes. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney. Reservas: Tel. 3489-570418 o retirar en Sivori 183 (Fm Swing) de 9 a 12 horas. Entrada gral $300. Participe, colabore y gane. v.22.8.