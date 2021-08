SABADO 21 DE AGOSTO DE 2021

Cumpleaños

CUMPLEAÑOS DANCING KALAKA 21.8.2021 Felíz "Cumple" Carito! Mi querida nieta, tu abuelo que te quiere mucho. Eres muy trabajadora. Estoy orgulloso de vos. Te amamos, tus abuelos Juan C.,Nena, Jorge, Daniel, Mary, Nico, Hernán, Jose Ignacio, tu tía Paula. Felicidades!!!!!!!!! ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- Entretenimiento Familiar Comenzamos este domingo 22 a las 15 horas en el Club Deportivo Estrella del Este, con los entretenimientos familiares del Ballet Eluney. Atención se respetará el protocolo: Tapabocas obligatorio - No se venden entradas en la puerta SOLO ANTICIPADAS - No habrá servicio de Buffet - deberán llevarse los implementos para anotar, no podrán ingresar acompañantes. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney. Reservas: Tel. 3489-570418 o retirar en Sivori 183 (Fm Swing) de 9 a 12 horas. Entrada gral $300. Participe, colabore y gane. v.22.8. FRASE DEL DIA Resulta una gran verdad que el destino es una ley cuyo significado se nos escapa, porque nos faltan una inmensidad de datos. Ferdinand Galiani (1728-1787) Diplomático y economista italiano.