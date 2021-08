DOMINGO 22 DE AGOSTO DE 2021

-----

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR

Comenzamos este domingo 22 a las 15 horas en el Club Deportivo Estrella del Este, con los entretenimientos familiares del Ballet Eluney. Atención se respetará el protocolo: Tapabocas obligatorio - No se venden entradas en la puerta SOLO ANTICIPADAS - No habrá servicio de Buffet - deberán llevarse los implementos para anotar, no podrán ingresar acompañantes. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney. Reservas: Tel. 3489-570418 o retirar en Sivori 183 (Fm Swing) de 9 a 12 horas. Entrada gral $300. Participe, colabore y gane.

22.8

FRASE DEL DIA

El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. William Shakespeare