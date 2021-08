MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021

Pág. siguiente (2/3) ----- ERICA ABIGAIL CISNEROS 2006-23 deAgosto-2021 Hace quince años llegaste a nuestras vidas, una hermosa pequeñita que nos llenó de ilusiones y nos hizo ver que nuestra familia aún no estaba completa, siempre sonriente, cariñosa, buena hermana y excelente hija. Hoy inicias una nueva etapa en tu vida, vívela a pleno, disfruta cada momento, algunos no serán tan buenos pero la mayoría serán maravillosos, sigue como hasta ahora, mantén tus ideales intactos y nunca olvides que cuentas con nosotros para lo que necesites. Te amamos: mamá y papá ----- FRASE DEL DIA Si la inspiración no viene a mí salgo a su encuentro, a la mitad del camino. Sigmund Freud ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- Pág. siguiente (2/3)