MIERCOLES 25 DE AGOSTO DE 2021

25 de Agosto Por Nahuel Sánchez Bredle Nacimos el mismo día, un 25 de Agosto, hoy anhelo celebrar mi cumpleaños con vos de la mano, mirar al cielo y pedí el deseo de envejecer a tu lado, que no me falte tu anatomía que es mi medicina, mi bálsamo de Bolivia… Más que una similitud es el destino dado por Dios para pasar junto a vos una eternidad, una vida terrenal o me alcanza para amarte, sos mi todo, entregados en cuerpo y calma, en vos encuentro la calma… Prometí amarte hasta el final, tu mano pedí y fue lo más fuerte y dulce que sentí, mis labios te confesaron un mar de amor, soy dependiente de tu existencia, sos mi primer amor, predestinado por Dios No hay fronteras ni pandemias, sigo fiel a mi pacto y mi promesa, lo que Dios une el hombre no lo puede separar. Mujer virtuosa y ayuda idónea para romper el ciclo de la iniquidad, propósito y ministerio para bendecir, cartas leídas y testimonio viviente, te amo mi bella Ailín. ----- FRASE DEL DIA No me deje solo entre personas llenas de certezas. Esa gente es terrible. Antonio Tabucchi (1943-2012) Escritor italiano. ----- ----- FELICES 15 AÑOS!! 25/8/2021 FAUSTI PIRIS Te queremos!!! Tios y primos ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli