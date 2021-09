Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 31 DE AGOSTO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- FRASE DEL DIA Me gusta que se equivoquen. En esto radica la superioridad del hombre sobre los demás organismos. Así llega uno a la verdad. Yo soy un hombre, y lo soy precisamente porque me equivoco. Fiodor Dostoievski ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 5 - 15.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo desde las 15.00 será el segundo encuentro del año en el Club Estrella del Este. Recordandoles que solo se venden anticipadas las entradas. Que en la puerta no se podrán adquirir sin excepción. Los esperamos para compartir una linda tarde en donde se podra ganar más de quince mil pesos en premios con solo abonar la entrada de $ 300 que es lo unico que abona. Imperdible, participe, colabore y gane con el Ballet Eluney. Entradas de 9 a12 en radio Swing (Sivori 183), Club Estrella del Este martes, jueves, de 16 a 18, bailarines del Ballet o llame al 3489570418. Solo anticipadas. v.4.9. Pág. siguiente (2/3)