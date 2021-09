VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO SEBASTIAN ABELLA Gracias por conservar tu humildad, decencia y hacerte eco por las problemáticas de la gente que se esmera para que Campana sea una hermosa ciudad y nuestra. M. Retamar ----- ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAMPANA 4 DE SEPTIEMBRE DE 1949 - 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 72 ANIVERSARIO DE LA INTITUCION Y VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE CADETES ACTOS A REALIZARSE 4 SEPTIEMBRE - ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION 08:00 hs. Izamiento de la enseña patria en mástil de la institución 10:00 hs. Ofrenda floral a depositar en la cruz mayor del cementerio local en homenaje a ex directivos, bomberos y socios de la institución. 10:45 hs. Recepción de autoridades e invitados. 11:00 hs. Apertura del Acto Javier Cabrera, Jefe de C. Activo Alberto Rodríguez, Presidente ----- FRASE DEL DIA El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Viktor Frankl (1905-1997) Psiquiatra y psicoterapeuta austriaco. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 5 - 15.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo desde las 15.00 será el segundo encuentro del año en el Club Estrella del Este. Recordandoles que solo se venden anticipadas las entradas. Que en la puerta no se podrán adquirir sin excepción. Los esperamos para compartir una linda tarde en donde se podra ganar más de quince mil pesos en premios con solo abonar la entrada de $ 300 que es lo unico que abona. Imperdible, participe, colabore y gane con el Ballet Eluney. Entradas de 9 a12 en radio Swing (Sivori 183), Club Estrella del Este martes, jueves, de 16 a 18, bailarines del Ballet o llame al 3489570418. Solo anticipadas. v.4.9.