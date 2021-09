SABADO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ASOCIACION COLOMBOFILA "LA CAMPANENSE" Tu gran preparación y tu experiencia salen a relucir todos los dias, por eso eres tan buena "SECRETARIA" Felicidades en este tu dia Sra. SAMANTA DE CIA!!! ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 5 - 15.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo desde las 15.00 será el segundo encuentro del año en el Club Estrella del Este. Recordandoles que solo se venden anticipadas las entradas. Que en la puerta no se podrán adquirir sin excepción. Los esperamos para compartir una linda tarde en donde se podra ganar más de quince mil pesos en premios con solo abonar la entrada de $ 300 que es lo unico que abona. Imperdible, participe, colabore y gane con el Ballet Eluney. Entradas de 9 a12 en radio Swing (Sivori 183), Club Estrella del Este martes, jueves, de 16 a 18, bailarines del Ballet o llame al 3489570418. Solo anticipadas. v.4.9. ----- FRASE DEL DIA Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Eduardo Galeano ----- FELIZ CUMPLE RAQUEL CORRALES Excelente enfermera del Hospital San José Campana.TKM. ----- ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAMPANA 4 DE SEPTIEMBRE DE 1949 - 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 72º ANIVERSARIO DE LA INTITUCION Y VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE CADETES ACTOS A REALIZARSE 4 SEPTIEMBRE - ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN 08:00 hs. Izamiento de la enseña patria en mástil de la institución 10:00 hs. Ofrenda floral a depositar en la cruz mayor del cementerio local en homenaje a ex directivos, bomberos y socios de la institución. 10:45 hs. Recepción de autoridades e invitados. 11:00 hs. Apertura del Acto Javier Cabrera, Jefe de C. Activo Alberto Rodríguez, Presidente ----- 14-8-2021 QUE PASA CON LA SILLA DE RUEDAS?.... Hace 18 años murió mi marido. Quince años que la presté a un querido amigo... Hace rato no se usa más. La pedí por nota... la pedí personalmente La están arreglando? Hasta cuando? Tiene valor afectivo y emocional Es importante leer la palabra de Dios!... Es importante practicarla, sino qué predican? La mayoría calla, yo callé también. Ahora pienso diferente. Pág. siguiente (2/3)