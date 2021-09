DOMINGO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860

MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli

FRASE DEL DIA La felicidad no es más que buena salud y mala memoria. Albert Schweitzer (1875-1965) Filósofo, médico y escritor alemán.

"OJOS NEGROS" Andando tras el misterio que guardan tus ojos negros hoy he perdido el rumbo mi corazón y mis sueños Al fuego entré sin llamar sin decir palabra la suerte ya estaba echada quien sabe porque capricho yo pienso en tus ojos negros. Camino sin pensar que me quitaria el sueño penando me quedaria. Toda la vida que asi me enrede en la trampa de tus ojos es como un lazo el amor que aprieta los sentimientos por sentir en tu dolor demirando te dejan ciego. Así me enrede en la trampa en tus ojos negros Camino sin pensar que ser tu amor tu dueña, quien sabe porque capricho sigo pensando en tus ojos, tan mesquino y dulce siempre me miran de lejos.Yo sigo pensando en tus hermosos y tristes, tus ojos negros. Juani Cossa

PARA LA SANTA HNA. TERESA DE CALCUTA Tu saber del dolor ajeno, porque lo viviste como propio, al entregarte en caricias y palabras de consuelo en cada hermano que por propia voluntad tu elegiste. Mírame, escúchame, porque en ti creo y en ti deposito mi angustia, mi alegria y mis necesidades, para que el Señor que todo lo puede, haga su voluntad por tu intermedio y ruega tu por las almas necesitadas que a ti acudimos con la certeza que Dios es único y verdadero. Amen Teresa H.Bernal DNI 5.396.344