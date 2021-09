MARTES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- FRASE DEL DIA La vida humana representa, la mayor parte de las veces, una ecuación entre el pasado y el futuro. José Ingenieros (1877-1925) Filósofo y psicólogo argentino. ----- AGRADECIMIENTO Mi agradecimiento al personal del CIMoPU por su dedicada tarea. A la Mesa de Enlace, por la eficiente coordinación del trabajo con la Policía. Y al trabajo en equipo de todos ellos que detectaron, persiguieron y detuvieron a las tres personas que robaron durante la madrugada del domingo mobiliario de "La Catedral" Resto / Bar. ¡MUCHAS GRACIAS! TITO COCILOVA DNI 22744366 ------ MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! v.31.7.