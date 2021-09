MIERCOLES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. siguiente (2/3) ----- FRASE DEL DIA Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón. Que siente y piensa a la vez. Sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón. Eduardo Galeano ----- CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 9 de setiembre se realizaráuna Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas y barbijo). Debido a la Pandemia se aplicará Protocolo de Comercios. Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredon 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.9. Pág. siguiente (2/3)