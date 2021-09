VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. siguiente (2/3) ELPENITENTE Por Graziano Asac Cuando salí,

me ví caer,

ese lugar,ya no fue,

paré y caí,

viajé y seguí cayendo,

fui a ese lugar,ese otro lugar,

y seguí cayendo

no vencí, solo perdí

tropecé y caí

y seguí cayendo. Caí y paré

pasó, pasaron los años,

pasó el dolor,

y ya no caí

y me levanté

y leí

y escribí

y aprendí lalección

(muchas lecciones!)

y penitente fui. Y volví

a ese lugar que no era

y volví

a ese lugar a borrar

a empezar

porque leí

escribí

aprendí

y penitente fui.