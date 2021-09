Cumpleaños

SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA 25 DE MAYO 929 2804- CAMPANA PERSONERÍA GREMIAL 473/2010 CONVOCATORIA A LOS AFILIADOS AL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA, PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES, COMISIÓN DIRECTIVA, REVISORES DE CUENTAS Y DELEGADOS CONGRESALES. La Comisión Directiva cumpliendo disposiciones legales y estatutarias de aplicación convoca a elecciones para la renovación total de su Comisión Directiva y restantes cargos representativos. La fecha del acto eleccionario se ha fijado para el día 19 de Noviembre del corriente año, en el horario de 08:00 a 18:00 horas en la sede sindical sita en 25 de Mayo 929 de esta Ciudad, donde se ha bi l it ara una urna (1) fi j a. 1) En este acto se elegirán afiliados que cumplan debidamente con todos los requisitos establecidos por los Estatutos de la entidad y la legislación vigente para cubrir los siguientes cargos: Un (1) Secretario General, Un (1) Secretario Adjunto, Un (1) Secretario de Organización y Asuntos Gremiales, Un (1) Secretario de Finanzas, Un (1) Secretario de Acción Social, Un (1) Secretario de Actas y Administración, Un (1) Secretario de Cultura y Difusión, Dos (2) Vocales Titulares y Un (1) Suplente que solo integrará la Comisión Directiva en casos de licencia, renuncia, fallecimiento o separación del cargo de los titulares (Art. 12 del Estatuto). Comisión Revisora de Cuentas: Tres (3) miembros titulares y Un (1) miembro suplente. (Art. 32 del Estatuto), Un (1) Delegado Congresal Titular a FAECYS, Un (1) Delegado Congresal Suplente a FAECYS (Art. 17 Decreto 467/88). 2) Los electos durarán cuatro años en sus funciones (Art. 12 del Estatuto). 3) El sistema de elección será por voto directo y secreto de los afiliados (Art. 60 del Estatuto). 4) Tendrán derecho a voto los afiliados que cumplan con los requisitos que establecen los Estatutos y la Legislación Vigente. Los afiliados acreditarán su identidad con carnet sindical, documento de identidad y último recibo de sueldo y firmarán una planilla como constancia (Art. 66 del Estatuto, Art. 15 del Decreto 467/88). 5) La Junta Electoral, máxima autoridad en lo referente a los Comicios conforme a las normas estatutarias y legales vigentes, atenderá de lunes a viernes de 09:00 a 11:00 horas en la sede sindical. 6) El plazo para presentar el pedido de oficialización de listas de candidatos vence el 24 de Septiembre de 2021 a las 24:00 horas(Art. 15 del Decreto Reglamentario 467/88). 7) Las listas que deseen participar deberán presentar nóminas de candidatos con aclaración de los cargos que ocuparán cada uno de ellos, número de afiliado, número de documento, empresa donde trabaja y la firma respectiva aceptando la postulación y la designación de uno o dos apoderados que la representen ante la Junta Electoral(Art. 15 inc. b Decreto 467/88). Las listas además deberán cumplir con el treinta por ciento (30 %) de mujeres en los cargos representativos, conforme a la Ley 25.674 y Decreto Reglamentario 514/03 al momento de emitir el sufragio. 8) Los candidatos deben reunir los requisitos establecidos por el Art.15 y conc. del Estatuto y la Legislación vigente. 9) Las listas de candidatos deberán ser presentadas por triplicados dentro de los diez días hábiles contados desde la publicación de la Convocatoria a la Junta Electoral y avaladas como mínimo por el tres por ciento (3%) de los asociados (Art. 62 del Estatuto), las que se adjuntarán en planillas donde consten los requisitos exigidos por el Art. 15 del Estatuto. 10) Los padrones de afiliados estarán exhibidos en la sede sindical sita en 25 de Mayo 929 de la Ciudad de Campana. Campana, a los 11 días del mes de Septiembre de 2021. COMISIÓN DIRECTIVA

ESPACIO SADE CAMPANA NACE EL DÍA La luz del sol entra por mi ventana

sus reflejos diluyen la oscuridad

y siento en mi pecho una gran ansiedad

que borra la quietud de la mañana. . Recorre el día una brisa temprana

mientras un pájaro canta en soledad

y su trino se pierde en la inmensidad

donde nace una música lejana. . En el aire flota un bello perfume

que en las alas del viento se consume

y a lo largo del camino se desgrana. . Un reloj marca el paso de las horas

y la penumbra brilla en las auroras

cuando la luna su fulgor emana. Raúl Berra Soneto. Derechos de autor reservados. Presidente del Círculo Amigos del Tango Integrante de CAL Socio de SADE Campana.