MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ---- SE PERDIO BILLETERA Con documentación a nombre de mi hijo Thaiel Carlos Agustin Ayala y una tarjeta a nombre de Yamila Natalia Acosta. Por favor el que lo encuentre si puede comunicarse al 3489-339938 o 3489-550317. Gracias!. v.16.9. ----- SE HA EXTRAVIADO Documentacion a nombre de Jacinto Eduardo Roja. LLamar al 15-343558. v.19.9. ----- ATREVIDOS HAVANNAS ESCONDIDOS Por Graziano Asac (seudónimo) Agua clara como´ámbar bañada,

rosedal y lauro santo,

llevar flores en tu falda

en coloridas guirnaldas. . Clavelinas y azahares

cementera de rubíes

ricas y brillosas esmeraldas. . Vapor de amor, tu aliento

fragoren el aire

y yo salgo de las grutas hondas

busco tu cobijo,ansío el encuentro . Nácares crespas redondos

adornada mi ninfa

en perlashonrada. . El sol entibia tu piel

ni los lagartros,ni las tortugas,

enturbian tu llegada. . Olmos,avellanas

púrpureo suelo.

melosoabril,dorado racimo

castañoscomo tus ojos. . Otorga el cielo, sublime estapa

delicadas golosinas

atrevidos "Havannas" escondidos

traes generosa galatea alfa. . No dejas que el afecto muera

ENCUENTRO MENSUAL Y MISA RECORDATORIA La Sociedad de Fomento Lomas del Río Luján y El Grupo Devotos de la Virgen del Chanchillo, quiere hacer partícipe por su intermedio y de La Auténtica Defensa, a la población de Campana, del nuevo encuentro mensual en el predio de la futura Capilla de Nuestra señora del Rosario en la imagen de La Virgen Del Canchillo. El mencionado encuentro, en esta oportunidad propiciará una misa en reconocimiento al recientemente desaparecido Poeta TONY MOREYRA para rogar por el eterno descanso de quien fuera el autor de la poesía y participe de la devoción a Nuestra señora del Canchillo, encontrada milagrosamente en Río Luján. Dicho evento Se llevará a cabo en las instalaciones de la Capilla situada en la intersección de las calles Sivori y Petorutti, Lomas del Río Luján, el 19 de Septiembre de 2021 a las 16:00 horas. Quedando todos invitados. Los organizadores esperan contar con la grata compañía de la población de Campana en esta especial ocasión.- v.19.9.