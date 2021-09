VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Los esperamos este domingo 19 desde las 15 horas en el Club Estrella del Este para compartir entre amigos y con el protocolo vigente otra tarde con grandes premios. Recordamos que las entradas son solo anticipadas. No se venden en la puerta. Aqui podra ganar importantes premios con solo abonar $300 la entrada. Los esperamos. Colabore, participe. Organiza el ballet Eluney. Reserve al 3489 570418. v.19.9. SE PERDIO BILLETERA Con documentación a nombre de mi hijo Thaiel Carlos Agustin Ayala y una tarjeta a nombre de Yamila Natalia Acosta. Por favor el que lo encuentre si puede comunicarse al 3489-339938 o 3489-550317. Gracias!. v.19.9. SE HA EXTRAVIADO Documentacion a nombre de Jacinto Eduardo Roja. LLamar al 15-343558. v.19.9. ----- FRASE DEL DIA Todos necesitamos alimentar en nosotros cierta vena de locura para que la realidad se nos haga soportable. Marcel Proust (1871-1922) Escritor francés. ----- ENCUENTRO MENSUAL Y MISA RECORDATORIA La Sociedad de Fomento Lomas del Río Luján y El Grupo Devotos de la Virgen del Chanchillo, quiere hacer partícipe por su intermedio y de La Auténtica Defensa, a la población de Campana, del nuevo encuentro mensual en el predio de la futura Capilla de Nuestra señora del Rosario en la imagen de La Virgen Del Canchillo. El mencionado encuentro, en esta oportunidad propiciará una misa en reconocimiento al recientemente desaparecido Poeta TONY MOREYRA para rogar por el eterno descanso de quien fuera el autor de la poesía y participe de la devoción a Nuestra señora del Canchillo, encontrada milagrosamente en Río Luján. Dicho evento Se llevará a cabo en las instalaciones de la Capilla situada en la intersección de las calles Sivori y Petorutti, Lomas del Río Luján, el 19 de Septiembre de 2021 a las 16:00 horas. Quedando todos invitados. Los organizadores esperan contar con la grata compañía de la población de Campana en esta especial ocasión.- v.19.9. ----- CLUB NAUTICO NORTE Campana,14 de septiembre de 2021 Sr. Asociado: Comunicamos a Ud. la realización en nuestras Instalaciones de una Asamblea General Ordinaria, a efectuarse el 17 de Octubre del corriente año a las 9 hs, a fin de tratar la siguiente Orden del Dia: 1) Consideracion de las razones que designaron la fijación de la fecha de la actual convocatoria a la presente asamblea. 2) Consideración de la fecha de realización de Asamblea General Ordinaria con motivo de Emergencia Pública en materia Sanitaria, dispuesta por Decreto Necesidad y Urgencia (D.N.U.)Nº 297/2020 desde el20 hasta el31 de Marzo de 2020 y cuyos plazos fueron prorrogados a la fecha a tenor de la enfermedad coronavirus (COVID-19) y que fuera fijada conforme a lo establecido en la Disposición 2020-28-GDEBA -DDPPJMJGP del gobierno de la Provincia de Buenos Aires referente a la adopción de las medidas necesarias para prevenir la propagación delvirus. 3) Aprobación Memoria y Balance año 2019/2020 ejercicio Nº 52. 4) Aprobación Memoria y Balance año 2020/2021 ejercicio Nº 53. 5) Renovación parcial Comisión Directiva. 6) Elección de dos socios para firmar el acta correspondiente Comision Directiva ----- CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO CAMPANA 25 DE MAYO 929 -( 03489-468130) Personeria Gremial 473/2010 COMUNICADO EN VIRTUD DE LA DECISION TOMADA POR EL SECRETARIADO NACIÓNAL DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES, SE HA ACORDADO CON LAS CÁMARAS EMPRESARIAS SIGNATARIAS DEL CCT 130/75 EL TRASLADO DEL DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE, FECHA QUE CELEBRA EL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO( LEY 26.541) AL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE. LAS PARTES FIRMANTES RECONOCEN SUS RECIPROCAS LEGITIMACIONES Y REPRESENTATIVADES, PARA NEGOCIAR COLECTIVAMENTE EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO. EN MATERIA DE REMUNERACION SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN MATERIA LABORAL (LCT Y CONCORDANTES) Y CON LOS ALCANCES DE LA LEY 26.541 ESTABLECIÉNDOSE QUE EL LUNES EN QUE SE CONMEMORA EL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO NO SE PODRÁ OTORGAR COMO FRANCO COMPENSATORIO DE DESCANSO SEMANAL. COMISIÓN DIRECTIVA