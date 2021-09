DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- SE NECESITAN DADORES DE SANGRE 0 NEGATIVO Para SATURNINO MARTINEZ. Presentarse en Hemoterapia del Hospital San Jose. Lun, mart, juev, vier, sab. de 8.30 a 10.30. Llamar al 407317 ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Los esperamos este domingo 19 desde las 15 horas en el Club Estrella del Este para compartir entre amigos y con el protocolo vigente otra tarde con grandes premios. Recordamos que las entradas son solo anticipadas. No se venden en la puerta. Aqui podra ganar importantes premios con solo abonar $300 la entrada. Los esperamos. Colabore, participe. Organiza el ballet Eluney. Reserve al 3489 570418. v.19.9. SE PERDIO BILLETERA Con documentación a nombre de mi hijo Thaiel Carlos Agustin Ayala y una tarjeta a nombre de Yamila Natalia Acosta. Por favor el que lo encuentre si puede comunicarse al 3489-339938 o 3489-550317. Gracias!. v.19.9. SE HA EXTRAVIADO Documentacion a nombre de Jacinto Eduardo Roja. LLamar al 15-343558. v.19.9. ----- ----- ENCUENTRO MENSUAL Y MISA RECORDATORIA La Sociedad de Fomento Lomas del Río Luján y El Grupo Devotos de la Virgen del Chanchillo, quiere hacer partícipe por su intermedio y de La Auténtica Defensa, a la población de Campana, del nuevo encuentro mensual en el predio de la futura Capilla de Nuestra señora del Rosario en la imagen de La Virgen Del Canchillo. El mencionado encuentro, en esta oportunidad propiciará una misa en reconocimiento al recientemente desaparecido Poeta TONY MOREYRA para rogar por el eterno descanso de quien fuera el autor de la poesía y participe de la devoción a Nuestra señora del Canchillo, encontrada milagrosamente en Río Luján. Dicho evento Se llevará a cabo en las instalaciones de la Capilla situada en la intersección de las calles Sivori y Petorutti, Lomas del Río Luján, el 19 de Septiembre de 2021 a las 16:00 horas. Quedando todos invitados. Los organizadores esperan contar con la grata compañía de la población de Campana en esta especial ocasión.- v.19.9. ----- FRASE DEL DIA No tenía miedo a las dificultades: lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar otros". Paulo Coelho ----- AGRADECIMIENTO Quiero agradecer especialmente al Dr. FLAVIO RONZANI por su profesionalismo y dedicación como así también a Clínica Delta y todo su personal porsu atención hacia mi como paciente.l Sandra Elizabeth Graf. v.21.9. ----- ----- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a todos los afiliados del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de Zárate-Campana a la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Noviembre de 2021 en la sede del sindicato sito en la calle 9 de Julio Nº625 de la ciudad de Campana a las 18:00 horas en primera convocatoria o a la siguiente 19:00 horas en la segunda convocatoria si en la primera no se hubiera reunido el quórum suficiente para sancionar (conf. Art. 29 del Estatuto vigente) con la finalidad de tratar y considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA 1. Apertura a cargo del Secretario General. 2. Consideración de la Memoria y Balance del los períodos 2019 y 2020 3. Elección de dos asambleístas que avalaran con su firma el Acta a labrarse. 4. Cierre de la Asamblea. Pág. siguiente (2/3)