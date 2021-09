Cumpleaños

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- FRASE DEL DIA Todos nos engañamos cuando conviene… Cuesta mucho aceptar las situaciones definitivas… Jean Cocteau (1889-1963) Escritor, pintor, coreógrafo. ----- AGRADECIMIENTO A todo el equipo de enfermeras, limpieza y mucamas de la Clinica Delta nuestro más sincero agradecimiento por la atención brindada con tanto cariño a nuestra hija CARLA RIOS en todossus períodos de internacion. Mil gracias!! Familia Rios-Sanchez. AGRADECIMIENTO Quiero agradecer especialmente al Dr. FLAVIO RONZANI por su profesionalismo y dedicación como así también a Clínica Delta y todo su personal porsu atención hacia mi como paciente.l Sandra Elizabeth Graf. v.21.9. ----- AGRADECIMIENTO Quiero agradecer especialmente al DR. FLAVIO RONZANI por su profesionalismo y dedicación como así también a CLINICA DELTA y todo su personal por su atención hacia mí como paciente. SANDRA ELIZABETH GRAF ----- SE NECESITAN DADORES DE SANGRE 0 NEGATIVO Para SATURNINO MARTINEZ. Presentarse en Hemoterapia del Hospital San Jose. Lun, mart, juev, vier, sab. de 8.30 a 10.30. Llamar al 407317 ----- ----- ----- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a todos los afiliados del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de Zárate-Campana a la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Noviembre de 2021 en la sede del sindicato sito en la calle 9 de Julio Nº625 de la ciudad de Campana a las 18:00 horas en primera convocatoria o a la siguiente 19:00 horas en la segunda convocatoria si en la primera no se hubiera reunido el quórum suficiente para sancionar (conf. Art. 29 del Estatuto vigente) con la finalidad de tratar y considerar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA 1. Apertura a cargo del Secretario General. 2. Consideración de la Memoria y Balance del los períodos 2019 y 2020 3. Elección de dos asambleístas que avalaran con su firma el Acta a labrarse. 4. Cierre de la Asamblea.