MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pág. siguiente (2/3) MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- FRASE DEL DIA Con el poder mantenemos una relación ambigua: sabemos que si no existiera autoridad nos comeríamos unos a otros, pero nos gusta pensar que, si no existieran los gobiernos, los hombres se abrazarían. Leonard Cohen (1934-2016) Poeta y cantante canadiense. ----- CUMPLEAÑOS Para un amigo del alma y un ser maravilloso PABLO CASTRO "La Liebre", como lo llaman...le deseo un muy feliz dia de cumpleaños de parte de su amiga: Bibiana. Saludos y abrazos!! ----- CUMPLEAÑOS Hoy 22 de septiembre cumple años nuestro hermano -82 años- PABLO CASTRO, "LA LIEBRE". Tu hermanas Mari y Ana te deseamos que pases un dia lindo con tu familia: Besote grande! ----- CUMPLEAÑOS Hoy 22 de septiembre cumple años mi viejo PABLO CASTRO (La Liebre) Quiero que pases un día hermoso y gracias por todo lo que has hecho por mi. Feliz dia Pio!!! Horacio Castro ----- Pág. siguiente (2/3)