JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ----- ESPACIO SADE CAMPANA Cien Tú motivada y yo inspirado.

Aunque vamos de la mano.

Me gusta de ti, lo que falta en mí.

Me devuelves más de lo que te di. . Nivelas mi mal con tu bien.

Yo al cincuenta y tu al cien.

Lo que falta en mí, sobra en ti.

Ganas en todo lo que perdí. . Mas que amado, sobrevalorado.

Tu siempre en lo cierto y yo equivocado.

Multiplicas lo que dividí.

Eres el doble de lo que pedí. Alejandro Viguier ----- "ARTE" Por Gaziano Asac (seudónimo) " Arte" pedis que escriba

escribir a favor del arte

escribir y copiar es bueno

escribir y robar es genial"

(Gracias Picasso) Lo antiguo en razón se funda,

el pasado se convierte en experiencia". El arte verdad dice,

aunque lastima y no sea arte,

o el ignorarnte vulgo contradice". "No me importa morir sin arte,

sin fama, sin galardón,

tres mil hojas al abril del 17

(hoy son casi ocho mil),

muchos pecan de arte gravemente. "El sustento de mi escritura:

la roca y la tierra que descarga,

aunque fuera mejor de otra manera,

o tuviera otro gusto". "A veces lo que es contra lo justo

por la misma razón deleita elgusto". (gracias Solecito) "Aunque el arte lima,

es bueno probar

Aunque el arte lima,

es bueno probar

a pesar de las dudas y las opiniones". (Gracias J.R.). ----- FRASE DEL DIA "Somos muy fuertes cuando admitimos nuestra debilidad." Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés.