DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FRASE DEL DIA El campo de batalla solamente revela al hombre su propia estupidez y desesperación, y la victoria es una ilusión de filósofos e imbéciles. William Faulkner (1897-1962) Escritor estadounidense. ---- SALUDO A MIS COMPAÑEROS En este día tan especial saludo a la Comisión Directiva, cuerpo de delegados y afiliados del Sindicato de trabajadores municipales de Campana y agradezco por el apoyo prestado durante los años de intensa lucha. Esos años en los que el gremio se había convertido en una inmobiliaria, con dirigentes que sólo trataban de perpetuarse en el poder, olvidándose de los municipales que, con su trabajo, contribuyen al desarrollo de Campana. Desde aquellas reuniones en el Club San Martín, ese pequeño grupo se fue haciendo más grande y se consolidó con la victoria en las elecciones del 2007. Desde allí se empezó a trabajar para reivindicar los derechos de los municipales. Fueron años intensos, en ocasiones fuimos perseguidos, amenazados y agredidos. Llegamos a pensar que nuestra labor era infructuosa, aún así logramos nuestro cometido, mejorando las condiciones de vida de nuestros compañeros. ¡¡Vaya mi saludo y fraternal apoyo a todos los que trabajaron para lograrlo! Guillermo Guasconi