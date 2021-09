MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

CONVOCATORIA La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, convoca a sus afiliados a la: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La misma se realizará en el camping del sindicato en calle Las Heras nº 2112. de la ciudad de Campana el día 05 de octubre de 2021, y que comenzará a sesionar a partir de las 15:30 hs, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º - Apertura. 2º - Elección de tres (3) asambleistas para firmar el acta. 3º- Consideración de modificación del estatuto sindical. ARTICULOS A MODIFICAR: 3/6/7/8/9/10/11/13/16/17/18/21/22/23/24/25/27/28/29/31/31/33/34/35/37/38/39/40/42/43/44/45/46/47/48/49/59/51/52/53/54/55/56/57/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/81/82/83/85/86/87/89/90/91/92/93/96/98/100/101/102/103/104/105/106/107/107/108/109/ 4º- Clausura. Del funcionamiento de la Asamblea, Artículos 25 y 26 del Estatuto. Art. 25: El Secretario General o en su defecto, quién lo sustituya presidirá las reuniones de la Asamblea. Art. 26: El funcionamiento de la Asamblea se regirá por las siguientes normas: a) En las reuniones de ese cuerpo solamente se podrán tratar los asuntos que se refieran al "ORDEN del DÍA", y en el mismo no se podrá incluir como tema el de "Asuntos Varios". b) El "quórum" de la Asamblea, se formará con la mitad más uno de los afiliados con derecho a votar. Si a la hora fijada para comenzar la reunión no se lograra "quórum", se esperará una hora, vencida esta si tampoco se hubiera logrado, la Asamblea comenzará a sesionar con los afiliados presentes cualquiera fuera su número, siendo válidas todas las resoluciones que se adopten. c) El temario podrá ser alterado en su orden, por resolución adoptada por la mitad más uno de los votos de los afiliados presentes. COMISIÓN DIRECTIVA NORBERTO BURGUEÑO, SEC.DE PRENSA CARLOS BARRICHI, SEC. GENERAL ----- PROFESOR EZIO HIGINIO MOLLO El Profesor Ezio Mollo fue un referente de la cultura de Campana en los distintos ámbitos en los que se desempeñó. Como artista plástico plasmó en sus obras lugares emblemáticos de la ciudad con fina sensibilidad. Como miembro del Rotary Club canalizó su vocación de servicio a la comunidad. Como docente se destacó como Profesor Fundador del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15, institución en la que ejerció formando formadores y ocupando la presidencia de la Asociación Cooperadora hasta su jubilación. Su docencia fue desarrollada simultáneamente en la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa de Campana y en el Colegio Nacional de Zárate. Al cumplirse este 27 de septiembre cien años de su natalicio, quienes compartimos su trayectoria docente y supimos de su bonhomía, caballerosidad y exquisita cultura, lo recordamos con profundo respeto y auténtico afecto. Campana, septiembre de 2021 Evelia Gerbi - Marisa Arcos - Alicia Farella - Estela Agosto - Ana María Beauquis - Lucila Brid - Magdalena "Cuca" Caimmi - Cristina Chacón - Iris Dárdano - Alejandra y Claudia Fornero - Marta Genta - María Emilia Luraschi - María Alicia Martino - Carmen Marín - María Cristina Mira - Liliana Mosti - Ana María Navarro - Angélica Paredes - Lidia Olveira - María del Carmen Seguí - Claudia Viola - Malú Beauquis - Miguel Paleo. ----- FRASE DEL DIA "Es preciso saberse amar a sí mismo, con amor sano y saludable, para saber soportarse a sí mismo y no vagabundear". Friedrich Nietzsche ----- 27/09/21 PROFESOR Y ARTISTA PLASTICO EZIO MOLLO En el centenario de su nacimiento su familia lo recuerda con mucho cariño.