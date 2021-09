MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

FRASE DEL DIA La creación de una visión del mundo es el trabajo de una generación más que de una persona, pero cada uno de nosotros, para bien o para mal, añade su propio ladrillo. John Dos Passos (1896-1970) Novelista y periodista estadounidense. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPÁNA YS Solicita tu colaboracion de un juguete usado o nuevo, o golosinas. Se donará a distintos barrios mas encarecidos. Esperamos tu solidaridad, todo el mes de agosto. Llama o whatsapp 3489-537507. Yoli - ---- CENA SHOW Este sábado 9 de octubre gran cena show en el Club Estrella del Este, organizada por el Ballet de Folklore y Tango Eluney. Comienza a las 21 horas y finaliza a la 1:30, con el Show de Aldo Fabio y el Ballet Eluney. El menú entrada: empanadas, plato principal: Ravioles y de postre: pastelitos y café. El costo será de $1.100. Se reservan y retiran hasta el día 7 de octubre. El ingreso y hasta el lugar asignado será con el barbijo, previa toma de temperatura y deberán presentar el carnet y o la tarjeta de la vacunación. Las entradas serán limitadas por el aforo COVID 19. Reservas al 3489 570418, bailarines del Ballet, en radio Swing (Sivori 183), en el club los días martes y jueves desde las 18 horas. v.7.9 ---- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Este domingo 10 de octubre nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes los tradicionales Entretenimientos Familiares en el Club Estrella del Este. Como siempre con el costo de la entrada participa de todos los premios y en la extra se puede llevar hasta seis mil pesos. Participe, colabore y gane. Entradas en venta a través de los bailarines, llamando al 3489 570418 o en el club lunes y martes a las 18 horas. Entradas limitadas con el aforo COVID 19- No se venden en la puerta el día del evento. v.9.9 ----- ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! v.31.9. ----- FE DE ERRATA De acuerdo a la nota aparecida en nuestro medio el día 19 de setiembre titulada "Un hombre fue atacado por un indigente y debió ser intervenido en el Hospital", queremos aclarar que el hecho ocurrido el 17/9/2021 fue a las 17.40 hs, cuando la víctima Pablo Adolfo Stádelman salía de su trabajo y fue atacado por un desconocido en la esquina de Bv. Sarmiento, Moreno y Jean Jaures sin mediar palabra alguna, cortando su abdómen con un objeto punzante y dándose a la fuga.