JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por Gaziano Asac (seudónimo) Borrar con crueldad los escritos

no tiene perdón

por mas malos que estos sean

han de ver si realmente valen

pasando el tiempo y las épocas. Dormirán los borrones

hasta que en letargo

oen estado invernado

por fin despierten! Serán ellos tan puros y originales

nacidos virginales

como el rayo solar el aire dora

cuando más limpio por las nuebes aflora. Como mar bravio

el margen azota

esgrime tempestad

cruel florete estoca. --- El arte que conocen pocos

veo monstruos en apariencias

tunas y dunas

moluscos y cachalotes. Me tratan de bárbaro

rudo, crudo u oscuro

y que esperan?

doy gritos de verdad. Los libros mudos

arte inventado

vulgar aplauso

hallar al justo que escucha

hallar al necio que le gusta

te goza y el morbo provoca. --- Gime el enfermo

noticia ruda

pulso e inquietud en su seno

clama sin voz

la fiebre aguda

se manifiesta en papel

ve el origen de la dolencia

enmudece ante el daño obceno --- El arte del diálogo

escuchar y ser escuchado

con dos y con una.

El arte de las letras

leer y ser leído

MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! v.31.9. ----- FRASE DEL DIA "No hay ningún camino que no se acabe, como no se le oponga la pereza y la ociosidad". Miguel de Cervantes. ----- ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS DE CAMPANA AGRADECIMIENTO A SOFÍA DONATTINI La Comisión Directiva de la Asociación de Jubilados Docentes agradece a la Sra. Sofía Donattini por brindarnos una hermosa charla sobre los Cuatro Acuerdos Toltecas del autor Dr. Miguel Ruiz. Recordamos a modo de síntesis los cuatro acuerdos: 1º Sé impecable con tus palabras. 2º No te tomes nada personal. 3º No hagas suposiciones. 4º Haz lo máximo que puedas. Gracias Sofía por compartir con nosotras tu sabiduría. ----- ----- CENA SHOW Este sábado 9 de octubre gran cena show en el Club Estrella del Este, organizada por el Ballet de Folklore y Tango Eluney. Comienza a las 21 horas y finaliza a la 1:30, con el Show de Aldo Fabio y el Ballet Eluney. El menú entrada: empanadas, plato principal: Ravioles y de postre: pastelitos y café. El costo será de $1.100. Se reservan y retiran hasta el día 7 de octubre. El ingreso y hasta el lugar asignado será con el barbijo, previa toma de temperatura y deberán presentar el carnet y o la tarjeta de la vacunación. Las entradas serán limitadas por el aforo COVID 19. Reservas al 3489 570418, bailarines del Ballet, en radio Swing (Sivori 183), en el club los días martes y jueves desde las 18 horas. v.7.9 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Este domingo 10 de octubre nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes los tradicionales Entretenimientos Familiares en el Club Estrella del Este. Como siempre con el costo de la entrada participa de todos los premios y en la extra se puede llevar hasta seis mil pesos. Participe, colabore y gane. Entradas en venta a través de los bailarines, llamando al 3489 570418 o en el club lunes y martes a las 18 horas. Entradas limitadas con el aforo COVID 19- No se venden en la puerta el día del evento. v.9.9