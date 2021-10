MARTES 05 DE OCTUBRE DE 2021

Cumpleaños

MISA EN HONOR DE SANTA BRIGIDA DE SUECIA Los AMIGOS DE SANTA BRIGIDA DE SUECIA invitan a la celebración del 630 aniversario de su canonización el 5 de octubre a las 19 horas en la iglesia criptal de Catedral Santa Florentina.Se bendecirá a los fieles con la reliquia de la santa, patrona diocesana de ecumenismo espiritual. ----- CENA SHOW Este sábado 9 de octubre gran cena show en el Club Estrella del Este, organizada por el Ballet de Folklore y Tango Eluney. Comienza a las 21 horas y finaliza a la 1:30, con el Show de Aldo Fabio y el Ballet Eluney. El menú entrada: empanadas, plato principal: Ravioles y de postre: pastelitos y café. El costo será de $1.100. Se reservan y retiran hasta el día 7 de octubre. El ingreso y hasta el lugar asignado será con el barbijo, previa toma de temperatura y deberán presentar el carnet y o la tarjeta de la vacunación. Las entradas serán limitadas por el aforo COVID 19. Reservas al 3489 570418, bailarines del Ballet, en radio Swing (Sivori 183), en el club los días martes y jueves desde las 18 horas. v.7.9 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Este domingo 10 de octubre nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes los tradicionales Entretenimientos Familiares en el Club Estrella del Este. Como siempre con el costo de la entrada participa de todos los premios y en la extra se puede llevar hasta seis mil pesos. Participe, colabore y gane. Entradas en venta a través de los bailarines, llamando al 3489 570418 o en el club lunes y martes a las 18 horas. Entradas limitadas con el aforo COVID 19- No se venden en la puerta el día del evento. v.9.9