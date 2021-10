JUEVES 07 DE OCTUBRE DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CENA SHOW Este sábado 9 de octubre gran cena show en el Club Estrella del Este, organizada por el Ballet de Folklore y Tango Eluney. Comienza a las 21 horas y finaliza a la 1:30, con el Show de Aldo Fabio y el Ballet Eluney. El menú entrada: empanadas, plato principal: Ravioles y de postre: pastelitos y café. El costo será de $1.100. Se reservan y retiran hasta el día 7 de octubre. El ingreso y hasta el lugar asignado será con el barbijo, previa toma de temperatura y deberán presentar el carnet y o la tarjeta de la vacunación. Las entradas serán limitadas por el aforo COVID 19. Reservas al 3489 570418, bailarines del Ballet, en radio Swing (Sivori 183), en el club los días martes y jueves desde las 18 horas. v.7.9 ----- FALTA POCO Por Graziano Asac (seudónimo) Falta poco

el sepulcro está abriendose

las platinas volverán a brillar

la gorra con ojos, ciega quedará

Falta poco

se sienten las paladas

que avanzan en pozo

mirar hacia arriba

el cielo velará.

Falta poco

el otoño,el invierno

las hojas quebradas castañetean

todas caerán

gallos y operas

el tiempo hace estragos

Falta poco

lejanos olvidos de tata y mama

de tios y tata

Falta poco

que las broncas sean sedadas

ni el pasado desteñido

hay que abrir laboca

y a escucharme se ha dicho!

Falta poco

duermo y no duermo

el minutero no se apura

y siempre es el mismo sueño (recurrido)

maldita desgracia lamia

me tengo que comer enero y febrero.

Falta poco

ya no habrá aromas fétidos

ni hongos, ni forúnculos

ni "cucas" prontas

ni lacras tóxicas.

Falta poco

por fin desenterrado

camino al ducto

las ratascon ojos

en humillacion finalenlutan

ni cabida,que putas!

Falta poco

la puteada entre labios

y la última frontera ruteada

me callo la bronca cumplida y agotada. ----- FRASE DEL DIA Es un hecho extraño que la libertad y la igualdad, las dos ideas básicas de la democracia, sean hasta cierto punto contradictorias. Thomas Mann (1875-1955) Escritor alemán. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Este domingo 10 de octubre nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes los tradicionales Entretenimientos Familiares en el Club Estrella del Este. Como siempre con el costo de la entrada participa de todos los premios y en la extra se puede llevar hasta seis mil pesos. Participe, colabore y gane. Entradas en venta a través de los bailarines, llamando al 3489 570418 o en el club lunes y martes a las 18 horas. Entradas limitadas con el aforo COVID 19- No se venden en la puerta el día del evento. v.9.9 ----- Pág. siguiente (2/3)