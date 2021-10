MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

Cumpleaños

FRASE DEL DIA "Después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento." Oscar Wilde ---- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 24 - 16,00 Hs Este domingo 24 de octubre a las 16,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , seguimos con los entretenimientos familiares del Ballet Eluney. Como siempre te entregamos los mejores premios con solo abonar la entrada de $ 350,00 y participas de todos los sorteos y tenes el extra donde se acumulan casi seis mil pesos. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney, reservas al 3489 570418 de lunes a viernes de 9,00 a 12,00 Hs en radio Swing , Sivori 183 o de lunes a viernes de 18,00 a 20,00 Hs en Sivori 250 sede del club. Participe, colabore y gane. v.24.10. ----- TÍTULO SAGRADO Ella es un ángel que bajó del cielo

trayendo un mensaje de paz y de amor

que con sus caricias mitiga el dolor,

y al que sufre le brinda su consuelo. Paloma que surca el aire en su vuelo,

en el jardín del hogar hermosa flor

y regocija el alma con su color,

reina que habita este bendito suelo. Una mujer es la que nos da vida

con sufrimiento y pasión desmedida

la que entrega ese beso enamorado. Es digna del mayor de los respetos

porque guarda en su vientre los secretos

de ser madre, ese título sagrado. Raúl Berra Integrante de Campana Amanecer Literario