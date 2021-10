Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ----- ----- FRASE DEL DIA Si es un milagro, cualquier testimonio es suficiente, pero si es un hecho, es necesario probarlo. Mark Twain (1835-1910) Escritor y periodista estadounidense. ----- CENA SHOW BAILABLE Sabado 6 -21.30 Hs Org. Ballet Eluney Cena Show con la presencia de Mauricio Retamozo el sabado 6 de noviembre , organiza Ballet Eluney, el menu sera empanadas, pollo a la parrilla con papas naturales y postre , el costo sera de $ 1200,00 . Son limitadas las entradas y se pueden adquirir en J.Jaures 767, en Radio Swing , Sivori 183, o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 20,00 hs se reservan y adquieren hasta el dia viernes 5. Los esperamos. V.5.11. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 24 - 16,00 Hs Este domingo 24 de octubre a las 16,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , seguimos con los entretenimientos familiares del Ballet Eluney. Como siempre te entregamos los mejores premios con solo abonar la entrada de $ 350,00 y participas de todos los sorteos y tenes el extra donde se acumulan casi seis mil pesos. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney, reservas al 3489 570418 de lunes a viernes de 9,00 a 12,00 Hs en radio Swing , Sivori 183 o de lunes a viernes de 18,00 a 20,00 Hs en Sivori 250 sede del club. Participe, colabore y gane. v.24.10. Pág. siguiente (2/3)