SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2021

CENA SHOW BAILABLE Sabado 6 -21.30 Hs Org. Ballet Eluney Cena Show con la presencia de Mauricio Retamozo el sabado 6 de noviembre , organiza Ballet Eluney, el menu sera empanadas, pollo a la parrilla con papas naturales y postre , el costo sera de $ 1200,00 . Son limitadas las entradas y se pueden adquirir en J.Jaures 767, en Radio Swing , Sivori 183, o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 20,00 hs se reservan y adquieren hasta el dia viernes 5. Los esperamos. V.5.11. ----- FRASE DEL DIA Creo que hay que resistir: éste ha sido mi lema. Pero hoy, cuántas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra. Ernesto Sábato ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 24 - 16,00 Hs Este domingo 24 de octubre a las 16,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , seguimos con los entretenimientos familiares del Ballet Eluney. Como siempre te entregamos los mejores premios con solo abonar la entrada de $ 350,00 y participas de todos los sorteos y tenes el extra donde se acumulan casi seis mil pesos. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney, reservas al 3489 570418 de lunes a viernes de 9,00 a 12,00 Hs en radio Swing , Sivori 183 o de lunes a viernes de 18,00 a 20,00 Hs en Sivori 250 sede del club. Participe, colabore y gane. v.24.10. ----- CONVOCATORIA CENTRO GALLEGO SOCIEDAD MUTUAL CAMPANA, 23 de Noviembre de 2021. Señores Asociados: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 29º y sus incisos, del Estatuto Social, tenemos el agrado de invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en nuestra Sede Social, Castelli 726, el día 24 de Noviembre del corriente año, a las 18:00 hs, para considerar la siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Designación del presidente de la asamblea y dos socios presentes para firma de acta de la misma juntamente con presidente y secretario. 2. Lectura del acta de la asamblea anterior. 3. Consideración de las razones que explican la fijación de la fecha de esta asamblea. 4. Lectura y aprobación de memoria, balance general e informe de órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio 107 comprendido entre 1 enero del 2019 y el 31 de diciembre 2019 . Lectura y aprobación de memoria, balance general e informe de órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio 108 comprendido entre 1 enero del 2020 y el 31 de diciembre 2020 . 5. Constitución de junta electoral, si correspondiere. 6. Elección parcial de autoridades de comisión directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, Protesorero , 1 vocal titular, 2 vocales suplentes y 2 miembros titulares del órgano fiscalizador. 7. Adecuación y modificación del artículo 46 y de todos aquellos artículos del estatuto social que refieran al Instituto Nacional de Acción Mutual. 8. Convalidación valor cuota social año 2019 y demás cargos sociales dispuesto por comisión directiva. 9. Rectificación y modificación de lo resuelto en asamblea extraordinaria número 219 del día 8 de noviembre 2019, respecto del régimen de gastos producido por la operación inmobiliaria autorizada en la misma asamblea. 10. Brindar detalle a los presentes sobre escrituración y su aspecto impositivo. 11. Convalidación de liberación de alquileres, por Covid 19, en contratos de locación de dos bienes inmuebles propiedad de la institución. HUGO J. SAAVEDRA, Secretario. En ejercicio del Presidente. MARIA V. BOFFA, Vicepresidenta Nota: El acto de la asamblea se iniciará 30 minutos después de la hora anunciada, con el número de socios presentes, no menos de la cantidad que compone los miembros de la Comisión Directiva y Órgano Fiscalizador. Ninguna Asamblea de asociados, sea cual fuere el numero de socios presente,podrá considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria (Artículo 35 del Estatuto Social). ----- ----- ----- PEDIDO SOLIDARIO Para una persona que estáen tratamiento y no tiene obra social se necesita: CORBI 5 2,5 (Bisoprolol). LOTRIAL 10. CLORPILEP 75. NORMOLIPOL 40.Puede alcanzarlo a nuestra redaccion Rocca 161 de 13 a 18 hs. Se agradecerá. v.14.11.