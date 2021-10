Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMERICA Agradece al Sr. JUAN PABLO DIAZ, titular de la Empresa ENGINEERING WORK AND SERVICE S.A., por su colaboración para el mantenimiento edilicio de la Institución. ----- ¡FELICIDADES! El Club Atlético Las Campanas saluda especialmente a la Ferretería Ruiz e Hijos en su 35º aniversario y agradece la colaboración permanente que ha tenido para con nuestra institución. ¡Felicidades! ¡Y por muchos años más! ---- FELIZ CUMPLEAÑOS A RUBÉN DUSAC QUIEN FUE, ES Y SERÁ PARTE DE NUESTRO GRUPO. DE PARTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, BAILARINES Y PADRES DEL BALLET ELUNEY ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! v.31.10. ----- ----- PEDIDO SOLIDARIO Para una persona que estáen tratamiento y no tiene obra social se necesita: CORBI 5 2,5 (Bisoprolol). LOTRIAL 10. CLORPILEP 75. NORMOLIPOL 40.Puede alcanzarlo a nuestra redaccion Rocca 161 de 13 a 18 hs. Se agradecerá. v.14.11. Pág. siguiente (2/3)