VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

PEDIDO SOLIDARIO Para una persona que está en tratamiento y no tiene obra social se necesita: CORBI 5 2,5 (Bisoprolol). LOTRIAL 10. CLORPILEP 75. NORMOLIPOL 40.Puede alcanzarlo a nuestra redaccion Rocca 161 de 13 a 18 hs. Se agradecerá. v.14.11. ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! v.31.10. ----- FRASE DEL DIA El éxito no es mío; el fracaso, tampoco, y los dos juntos me han hecho tal como soy. Charles Dickens (1812-1870) Escritor y novelista inglés. ----- PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Expediente 3003-2094-2020 Pedido Público de Oferta Nº: 150/21 SOLICITA INMUEBLES PARA SU LOCACION EN LA CIUDAD DE CAMPANA. PEDIDO PUBLICO DE OFERTAS Nº 150/21 Llámase a Pedido Público de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles para su locación en la ciudad de Campana, Departamento Judicial Zárate Campana, con destino al traslado del Juzgado de Familia. Las Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales del llamado podrán obtenerse y consultarse en el sitio web, del Poder Judicial -Administración de Justicia- (www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp). Las ofertas deberán ser presentadas en forma digital, enviándose al correo electrónico inmuebles-ofertas@jusbuenosaires.gov.ar, hasta el día 18 de noviembre del corriente año, a las 10:00 horas, momento en que se realizará su apertura en el Área Contratación de Inmuebles de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia. Expte. Nº 3003-2094/2020 REFERENCIAS: Funcionario Firmante: 12/10/2021 13:07:07 ARCHILLI Lorena Paola - AUXILIAR LETRADO