SABADO 30 DE OCTUBRE DE 2021

AGRADECIMIENTO Mil gracias Dr. Gaston Nogueira -Otorrinolaringólogo- Por la atención impecable en su consultorio de la calle Rawson 137. Mejoré rápidamente. Sonia Oborski ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! v.31.10. ----- PEDIDO SOLIDARIO Para una persona que estáen tratamiento y no tiene obra social se necesita: CORBI 5 2,5 (Bisoprolol). LOTRIAL 10. CLORPILEP 75. NORMOLIPOL 40.Puede alcanzarlo a nuestra redaccion Rocca 161 de 13 a 18 hs. Se agradecerá. v.14.11. ----- FRASE DEL DIA "El amor que no está brotando continuamente, está muriendo continuamente." Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés. ----- CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana HORARIOS del 29 de Octubre al 3 de Noviembre. "VENTA ANTICIPADA" Horario de la Boleteria del Cine del Viernes a Miércoles: 16,00 hs a 23:00 hs. VENOM: CARNAGE LIBERADO Viernes a Miércoles: 16,30 - (2x1) - 2D Castellano- 18,20 - 2D Subtitulada RON DA ERROR Viernes a Miércoles: 17,00 -(2x1)-2D-Castellano CATO Viernes a Miércoles: 19,10 -(2x1)-2D HALLOWEEN KILLS Viernes a Miércoles: 20,10 -(2x1)-2D-Castellano 22,20 - 2D - Sutitulada DUNE Viernes a Miércoles: 21,30 - 2D Subtitulada