MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Pág. siguiente (2/3) PEREGRINACION A PIE A LUJAN Llegué hasta la basílica de Luján, hacía años que no iba. Estaba divina, muy bien arreglada. Me emocioné y lloré mucho cuando la vi y recé. Soy una persona que me apasionaba trabajar en las escuelas y lo hice de corazón en el Jardín Nº 1, Nº 2, en la Biblioteca de la Escuela Técnica "Luciano Reyes", en la Biblioteca Nacional de Maestros de Buenos Aires. Era feliz realizando esa tarea y por estar entre los chicos. Pienso siempre que la tercera edad no nos convierte en un ser diferente. Nosotros debemos cuidar de nuestra persona y nuestra casa. No significa estar desalineados, sino bien vestidos y perfumados. Liberarnos de la soledad, del miedo a la muerte y otros conflictos psicológicos y tener mucha fe en Dios. Sacar experiencias que hemos ido ganando y la visión amplia de la vida productiuva y feliz. Lo que nuestro espíritu siente se refleja en el rostro y se ilumina a través de nuestra mirada, si conservamos un espíritu alegre "somos jóvenes". SONIA OBORSKI de CIANCHETTA ----- PEDIDO SOLIDARIO Para una persona que estáen tratamiento y no tiene obra social se necesita: CORBI 5 2,5 (Bisoprolol). LOTRIAL 10. CLORPILEP 75. NORMOLIPOL 40.Puede alcanzarlo a nuestra redaccion Rocca 161 de 13 a 18 hs. Se agradecerá. v.14.11. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 13- 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este proximo sabado 13 de noviembre a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , gran entretenimientos familiar, organizado por el Ballet Eluney. Con solo abonar la entrada de $ 350,00 se puede llevar todos los premios y esta la extra que puede ganar el gran premio. Colabore, participe y gane. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney o llame al 3489 570418. v.12.11. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! v.25/11 Pág. siguiente (2/3)