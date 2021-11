JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) FELICIDADES!! Hoy 11 de noviembre contraen enlace en el Registro Civil de Campana CLAUDIA VEGA y SEBASTIAN DIAZ Les deseamos muchas felicidades a la nueva pareja! El sábado familiares y amigos celebrarán junto a los novios. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- PEDIDO SOLIDARIO Para una persona que está en tratamiento y no tiene obra social se necesita: CORBI 5 2,5 (Bisoprolol). LOTRIAL 10. CLORPILEP 75. NORMOLIPOL 40.Puede alcanzarlo a nuestra redaccion Rocca 161 de 13 a 18 hs. Se agradecerá. v.14.11. ---- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 13- 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este proximo sabado 13 de noviembre a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , gran entretenimientos familiar, organizado por el Ballet Eluney. Con solo abonar la entrada de $ 350,00 se puede llevar todos los premios y esta la extra que puede ganar el gran premio. Colabore, participe y gane. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney o llame al 3489 570418. v.12.11. ----- ----- AGRADECIMIENTO MUCHAS GRACIAS al Sr. Intendente Sebastian Abella por conseguirme la silla de ruedas tan necesaria para mi hermano. Luis A. Monserrat Pág. siguiente (2/3)