SABADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

CINE CAMPANA Av. J. Varela 635 - Campana HORARIOS del 12 al 17 de Noviembre. "VENTA ANTICIPADA" Horario de la Boleteria del Cine del Viernes a Miércoles: 16,00 hs a 23:00 hs. -ETERNALS: Viernes a Miércoles: 16,30 - 19,30 - 2D-Castellano - 22,30 - 2D Subtitulada -RON DA ERROR: Viernes a Miércoles: 17,00 -(2x1)-2D-Castellano -ESPIRITUS OSCUROS: Viernes a Miércoles: 19,10 - 2D - Castellano -VENOM: Viernes a Miércoles: 21,20 - 2D - Castellano ----- IN MEMORIAM LUCY SIEDLER Al cumplirse 2 meses de su fallecimiento las socias del Praesidium María Inmaculada de Capilla Sta. Bárbara la recuerdan con mucho cariño y piden oraciones por su eterno descanso, rezando el Sto.Rosario el dia 15/11 a las 15 hs. v.14.11. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 13- 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este proximo sabado 13 de noviembre a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , gran entretenimientos familiar, organizado por el Ballet Eluney. Con solo abonar la entrada de $ 350,00 se puede llevar todos los premios y esta la extra que puede ganar el gran premio. Colabore, participe y gane. Entradas anticipadas a traves de los bailarines del Ballet Eluney o llame al 3489 570418. v.13.11. ----- PEDIDO SOLIDARIO Para una persona que está en tratamiento y no tiene obra social se necesita: CORBI 5 2,5 (Bisoprolol). LOTRIAL 10. CLORPILEP 75. NORMOLIPOL 40.Puede alcanzarlo a nuestra redaccion Rocca 161 de 13 a 18 hs. Se agradecerá. v.14.11.