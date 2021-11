MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

FRASE DEL DIA Cuanta más gente encuentro, más feliz soy. Con la criatura más insignificante, uno aprende, se enriquece, saborea mejor su felicidad. Samuel Beckett (1906-1989) Poeta y novelista irlandés. ----- NAR-ANON EN LA JOSEFA Grupo de Familiares y Amigos de adictos realiza una REUNION ABIERTA. DIA: viernes 19/11 a las 19 hs. LUGAR: Capilla Sagrada Familia. Felix Fernandez 369 Campana ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 21 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 21 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , los esperamos en el gran entretenimientos familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.21.11. ----- "REFLEJOS" Por J.R. Castex Reflejate en un espejo bueno evita los "malos" donde revotan las maldades /////// "LEJANAS MEMORIAS" Lejanas memorias pedregal y atalayas chimangos sonoros y el viento tambien canta sus invisibles coros. Aparece "La Rosa" y sus oros juegas con el astro trama de imagines recuerdos de infancia En hondos caminos con cruces tu paso sagrado avanzas!! avanzas!! ----- PEDIDO SOLIDARIO Para una persona que está en tratamiento y no tiene obra social se necesita: CORBI 5 2,5 (Bisoprolol). LOTRIAL 10. CLORPILEP 75. NORMOLIPOL 40. Puede alcanzarlo a nuestra redaccion Rocca 161 de 13 a 18 hs. Se agradecerá. v.17.11.