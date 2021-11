VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) EL 19 de Diciembre vamos a termas Gualeguaychu consultas al Whatsapp 1139157110 ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- CARTELERA DEL CINE CAMPANA Horarios del 19 al 24 de Noviembre. "Venta Anticipada", Horario de la Boleteria del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: - ETERNALS: Viernes a Miércoles: 16,30 -(2x1) - 19,30 - 2D-Castellano - CAZAFANTASMAS; EL LEGADO: Viernes a Miércoles: 17,00 -(2x1)-2D-Castellano -22.00 - 2D-Castellano - ESPIRITUS OSCUROS: Viernes a Miércoles: 19,50 -(2x1)- 2D - Castellano - VENOM: Viernes a Miércoles: 22,30 - 2D - Castellano Cine Campana, Av. J. Varela 635 - Campana ----- FRASE DEL DIA La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Séneca ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 21 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 21 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , los esperamos en el gran entretenimientos familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.21.11. ----- ----- ESPACIO SADE CAMPANA MUCHACHA Es flor en el frío invierno, da color a una blanca escarcha. Es la princesa de un reino, que vela por la esperanza. Es luz que atraviesa suave, las tinieblas más cerradas. Colibrí entre las flores, estrella de noches claras. Es niña en metamorfosis, de este mundo, no es entraña. Buscan los ángeles todos muchachas con su mirada. Su suave vuelo es reflejo, de una flor en la montaña. Derlinda Helse 2021 Derechos de Autor ----- NAR-ANON EN LA JOSEFA Grupo de Familiares y Amigos de adictos realiza una REUNION ABIERTA. HOY VIERNES 19 HS - LUGAR: Capilla Sagrada Familia. Felix Fernandez 369 Campana Pág. siguiente (2/3)