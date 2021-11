Cumpleaños

SABADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021

CARTELERA DEL CINE CAMPANA Horarios del 19 al 24 de Noviembre. "Venta Anticipada", Horario de la Boleteria del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: - ETERNALS: Viernes a Miércoles: 16,30 -(2x1) - 19,30 - 2D-Castellano - CAZAFANTASMAS; EL LEGADO: Viernes a Miércoles: 17,00 -(2x1)-2D-Castellano -22.00 - 2D-Castellano - ESPIRITUS OSCUROS: Viernes a Miércoles: 19,50 -(2x1)- 2D - Castellano - VENOM: Viernes a Miércoles: 22,30 - 2D - Castellano Cine Campana, Av. J. Varela 635 - Campana ----- FRASE DEL DIA No vemos las mismas cosas, sino que nos limitamos a leer las etiquetas que llevan enganchadas. Henri Bergson (1859-1941) Filósofo francés. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 21 - 17,00 Hs Org: Ballet Eluney Este domingo 21 a las 17,00 hs en el Club Deportivo Estrella del Este , los esperamos en el gran entretenimientos familiar que organiza el Ballet Eluney. Las entradas ya estan en venta a traves de los bailarines del Ballet en radio Swing, sivori 183 o en el Club Estrella del Este de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 hs Reservas al tel 3489 570418. Imperdible colabore, diviertase y gane con solo abonar la entrada. v.21.11.