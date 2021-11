Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ---- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Invita a Cruzada Navideña de Papá Noel a los vecinos y comerciantes de Campana a donar a voluntad: golosinas y juguetes usados y pan dulce y turrón, para que Papá Noel recorra los barrios de Campana a donar a los niños Cel.3489-537507. ---- FRASE DEL DIA El esclavo comienza por reclamar justicia y termina deseando la realeza. Albert Camus (1913-1960) Escritor francés. ----- DESPEDIDA DE AÑO BALLET ELUNEY Cana Show bailable martes 8- 21,30 Hs El martes 8 de diciembre el ballet Eluney ha de realizar una gran cena show bailable con la presencia para bailar de Aldo Fabio en el Club Estrella del Este desde las 21,30 con un gran menu como nos tienen acostumbrado este grupo de danzas. Las entradas son limitadas y tienen un costo de $ 1200 , las cuales se podran adquirir desde el lunes proximo y hasta el dia 6 inclusive en las instalaciones del Club , Sivori 150 los dias martes y jueves de 18,00 a 20,00 , de lunes a viernes de 09.00 a 12,00 en radio Swing , Sivori 183, solicitarlas a los bailarines del Ballet, en Jean Jaures 767 ( cerrajeria ) o llamando telefonicamente al 3489 570418.Esta cena sera la ultima de este año esperando que los amigos sigan acompañando al ballet, ya que todos estos eventos son para la compra de vestuario, accesorios y viajes que realiza el grupo, ya que siempre esta activo desde su creacion en el año 1993, ya han pasado 28 años ininterrumpidos con las danzas folkloricas argentinas, todos bajo la direccion del profesor Jose Basconsello . Recuerde que pasara una excelente noche entre amigos, disfrutando de una buena comida, un gran show y bailara hasta las 02,00 de la mañana. v.5.12. ------ ----- CARTELERA DEL CINE CAMPANA Horarios del 19 al 24 de Noviembre. "Venta Anticipada", Horario de la Boleteria del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: - ETERNALS: Viernes a Miércoles: 16,30 -(2x1) - 19,30 - 2D-Castellano - CAZAFANTASMAS; EL LEGADO: Viernes a Miércoles: 17,00 -(2x1)-2D-Castellano -22.00 - 2D-Castellano - ESPIRITUS OSCUROS: Viernes a Miércoles: 19,50 -(2x1)- 2D - Castellano - VENOM: Viernes a Miércoles: 22,30 - 2D - Castellano Cine Campana, Av. J. Varela 635 - Campana Pág. siguiente (2/3)